Двух нарушителей границы задержали псковские и эстонские погранслужбы на льду Псковско-Чудского озера

11:06, 27 января 2019, ПАИ

С момента отмены запрета выхода на лед Псковского, Чудского и Теплого озер участились случаи нарушения отдельными гражданами требований законодательства Российской Федерации в пограничной сфере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники ведомства во взаимодействии с пограничниками Эстонской Республики с помощью технических средств охраны границы пресекли два факта нарушения режима государственной границы. В первом случае псковские пограничники зафиксировали движение человека по льду Псковско-Чудского водоема с территории Эстонии на территорию России на глубину до 50 метров и обратно. По этому факту незамедлительно были проинформированы иностранные коллеги, которые в считанные минуты задержали гражданина одной из бывших союзных республик. Мужчина пояснил, что совершил правонарушение в связи с потерей ориентировки.

Позже радиотехническим постом «Медли» зафиксировано движение транспортного средства по льду в сторону сопредельного государства, о чем так же были проинформированы эстонские пограничники для осуществления совместных поисковых действий. В результате их проведения псковские стражи границы в районе острова Колпина задержали двух россиян на мотобуксировщике. Как и в первом случае, любители подледного лова рыбы потеряли ориентировку.

За совершенное правонарушение задержанных привлекли к административной ответственности в виде штрафов. Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное пересечение государственной границы. Статьей 322 УК РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы. С наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарва.