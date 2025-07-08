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В Псковской области возбуждено уголовное дело из-за нападения на сотрудников скорой

В Псковской области возбуждено уголовное дело из-за нападения на сотрудников скорой, сообщили ПАИ в региональном СУ СК РФ.

Фото: ПАИ

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина региональным следственным управлением на основании сведений, опубликованных в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по факту нападения мужчины на медиков бригады скорой медицинской помощи, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения).

По предварительным данным, вечером 2 июля мужчина совершил ДТП на автодороге Санкт-Петербург – Невель, в результате чего получил травму головы. Он оскорблял прибывших на место фельдшера и медбрата бригады медицины катастроф скорой медицинской помощи, а затем избил их.

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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