Сегодня на сцене театра в Пскове покажут спектакль «Каштанка»

11:27, 27 января 2019, ПАИ

27 января в 18:00 на большой сцене Псковского театра драмы зрители снова увидят спектакль «Каштанка», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

7 февраля 2018 года, в преддверие юбилейного Пушкинского театрального фестиваля, на сцене Псковского театра драмы состоялась премьера в постановке Юлии Пересильд. Спектакль «Каштанка», в котором Пересильд выступила в качестве режиссера-постановщика, это ее подарок родному городу.

«Юлия дебютировала в режиссуре, создав два года назад под эгидой московского Театра Наций детский благотворительный проект «СтихоВаренье». Но «Каштанка» для Пересильд — новая веха: многофигурный, сложнопостановочный спектакль, в основе которого лежит смелый и парадоксальный режиссерский ход. То, что актриса свободно владеет режиссерским инструментарием, не удивительно: ее учитель — легендарный педагог ГИТИСа Олег Кудряшов, воспитавший многих ярких режиссеров, а среди однокурсников — Тимофей Кулябин и Никита Гриншпун», - отметили в дирекции.

«Мне бы хотелось, чтобы эта история привлекла молодых, — сказала Юлия Пересильд в интервью перед премьерой. — Хотелось, чтобы в Псковском драмтеатре был спектакль, ориентированный на молодежь».

Сценографию спектакля создал заслуженный художник России Александр Стройло, свет поставил Дмитрий «Митрич» Зименко, известный совместными работами с такими режиссерами, как Евгений Марчелли и Олег Рыбкин. Играют молодые артисты театра: Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Денис Золотарев, Камиль Хардин, Наталия Петрова, Андрей Ярославлев.

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей 16+.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.