Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке

12:02, 27 января 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский проверил уборку города от снега. Об этом он сообщил на своей страничке в «Фейсбуке».

«Зима радует своей красотой и морозом, лыжники все накатались, дети в ватрушках, а «коммунальщики» в обмороке. Лучше убирается на Запсковье. В Центре и на Завеличье хуже. Нарекания от жителей учитываются, но подрядчики сами понимают свою ответственность. Техники уборочной недостаточно, дворы убираются дворниками по-разному. Замечания высказал главе администрации и начальнику УГХ. Будем поправлять условия контрактов на уборку города и усиливать правовую ответственность через новые Правила благоустройства», - пообещал Иван Цецерский.