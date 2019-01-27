До 17 февраля Третьяковская галерея будет работать без выходных

12:37, 27 января 2019, ПАИ

Из-за популярности выставки Архипа Куинджи, которая проходит в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве, руководство музея приняло решение продлить часы его работы по вторникам и средам до 21:00 (кассы закрываются в 20:00). Кроме того, до 17 февраля Третьяковка будет работать без выходных.

Как сообщает «Интерфакс», на выставке представлено около 170 лучших произведений художника: живопись, этюды и эскизы. Посетители могут увидеть работы Куинджи из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, а также произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные и зарубежные музеи.

Третьяковка рекомендует покупать билеты онлайн, чтобы не стоять в очередях в кассы. Для тех, кто приобрел билеты через интернет на определенные дату и время, организован отельных вход в музей.