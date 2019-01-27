Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие

13:07, 27 января 2019, ПАИ

Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие. Об этом сообщается в официальной группе организации «Зоозащита».

«Мы как-то закрутились со своими проблемами, со звездопадом из коз, травмированных собак, потеряшек и самоприходящих новых жителей. Открыли последний холодильник, помня, что он полный натуралки, а там нет ничего. Мы очень просим помочь приюту «Лесопилка» и всем её обитателям натуралкой: любые куриные субпродукты, обрезь, мясные косточки, рыба, колбасные и сырные изделия, всё, что можно бросить в воду и сварить наваристую кашу. У нас натуралки только на завтрашний день... Помогите, пожалуйста!» - говорится в сообщении волонтёров.

Приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородская, 7 (налево за ОГИБДД). Телефон 8 911 362 31 25.