0
15:19
Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр
13:07
Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие
12:56
До -25 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
12:02
Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке
09:30
Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи
17:40
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
16:27
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
Еще новости
Общество

Названы регионы с самым грязным воздухом

Министерство природных ресурсов и экологии составило рейтинг регионов с самым грязным воздухом, сообщает РИА Новости. На первом месте располагается Забайкальский край, за ним следуют Республика Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Также в список попали Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Основанием для включения в список стали пробы атмосферного воздуха, в которых загрязняющие вещества превысили уровень среднесуточной предельно допустимой концентрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр
27 января 2019
Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр
Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие
27 января 2019
Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие
До -25 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
27 января 2019
До -25 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке
27 января 2019
Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке
Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи
27 января 2019
Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
26 января 2019
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
26 января 2019
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год 1
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
26 января 2019
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»

Идет загрузка...