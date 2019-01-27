Названы регионы с самым грязным воздухом

16:57, 27 января 2019, ПАИ

Министерство природных ресурсов и экологии составило рейтинг регионов с самым грязным воздухом, сообщает РИА Новости. На первом месте располагается Забайкальский край, за ним следуют Республика Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Также в список попали Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Основанием для включения в список стали пробы атмосферного воздуха, в которых загрязняющие вещества превысили уровень среднесуточной предельно допустимой концентрации.