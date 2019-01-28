Киберпонедельник проходит в России 28 января

10:18, 28 января 2019, ПАИ

28 января в России проходит Киберпонедельник – одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов. Как сообщает calend.ru, за рубежом Киберпонедельник, который ведёт свою историю из США, наступает в понедельник после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением.

В России первый «Киберпонедельник» прошел 28 января 2013 года и продолжался сутки. Но он никак не был привязан к «Чёрной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором данной акции выступила ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали её шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый Ветер», «Десятое измерение», М.Видео и «Эльдорадо». По словам организаторов, для онлайн-ритейлеров этот российский Киберпонедельник прошёл вполне успешно – количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычному дню, оборот составил более 350 млн рублей. В январе 2014 года Киберпонедельник решено было повторить, в нём приняла участие 51 компания. С тех пор он проходит ежегодно, количество участников – интернет-магазинов растёт, как и прежде, организует распродажу АКИТ.

Каждая компания, участвующая в Киберпонедельнике, самостоятельно определяет категории товаров, размеры скидок и порядок участия в акции.