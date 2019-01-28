МЧС: Каждый 5-й пожар происходит из-за нарушений при устройстве и эксплуатации печи

14:39, 28 января 2019, ПАИ

По статистике каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, сообщили Псковскому агентству информации в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарными газами.

Чтобы этого не произошло, надо соблюдать правила пожарной безопасности:

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. Разделка отопительной печи должна быть не менее 38 см с дополнительной изоляцией асбестом или 50 см. без изоляции;

- печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены;

- у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером 50х70 см;

- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались;

- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм);

- не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям;

- не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить.

- не допускается эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также печи не заводского производства;

- не допускается сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

- запрещается использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

«Соблюдение этих правил позволит избежать беды, сохранить жизнь и здоровье себе, своим родным и близким, а также сберечь нажитые за годы материальные ценности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизньв близких и сохранность имущества», – добавили в ведомстве.

Напомним, в случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112».