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Премия "Народное признание"

Ирина Григорьева: Премия «Народное признание» дает номинантам силы для дальнейшего развития проектов

Премия «Народное признание» дает номинантам силы для дальнейшего развития проектов. Об этом организатор праздника «Двойное счастье» в Пскове Ирина Григорьева заявила корреспонденту Псковского агентства информации.

Напомним, в прошлом году праздник для семей с детьми-двойняшками «Двойное счастье», который провела инициативная группа мам двойняшек Пскова, получил общественную премию Псковской области «Народное признание – 2017» в номинации «Событие». В этом году Ирина Григорьева является членом жюри награды.

По её словам, благодаря «Народному признанию» статус проекта был поднят на высокий уровень. «Нам стало легче взаимодействовать с некоторыми партнерами. Премия дала стимул на новые мероприятия в рамках нашего проекта», - добавила Ирина Григорьева.

Она подчеркнула, что «Народное признание» - хорошее и нужное событие для Псковской области, особенно, что касается новых проектов. Ирина Григорьева уверена, что важна не только победа, но и участие. Она также отметила важность поддержки и мотивации людей, которые вносят свой вклад в развитие региона.

В этом году премия «Народное признание» присуждается в 12 номинациях. Всего были поданы 111 заявок от претендентов на награду.  Все они участвовали в первом туре голосования на сайте Псковского агентства информации,  который завершился 9 января. Во второй тур вышли по три претендента в каждой номинации, которым удалось набрать наибольшее число голосов. Голосование во втором туре завершилось 28 января.

Параллельно шла работа жюри из 12 экспертов, голос каждого из них равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Победитель будет определён путём сложения голосов членов жюри и полученных во время второго тура голосования. Церемония награждения состоится 1 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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