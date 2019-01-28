Поддельную тысячу рублей изъяли полицейские в Пскове

12:35, 28 января 2019, ПАИ

23 января в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла поддельную тысячу рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону. Как рассказали в ведомстве, купюра поступила в выручке одного из магазинов города.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.