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Общество

Поддельную тысячу рублей изъяли полицейские в Пскове

23 января в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла поддельную тысячу рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону. Как рассказали в ведомстве, купюра поступила в выручке одного из магазинов города.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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