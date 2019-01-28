Митрополит Тихон сослужил за литургией патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Москве

12:31, 28 января 2019, ПАИ

27 января, в день открытия XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность», митрополит Псковский и Порховский Тихон сослужил за божественной литургией святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

На богослужении присутствовали полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В храме молились настоятельницы женских монастырей, участники XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И. Б. Толкачев).

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз». На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. После предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного образования Московской городской епархии, клирик Новоспасского ставропигиального монастыря.

По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление празднику Крещения Господня. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

«Еще раз поздравляю всех с праздником! Пусть благословение Божие пребывает над всеми, кто будет в предстоящие дни трудиться в рамках наших Рождественских образовательных чтений. Это замечательная возможность для каждого из нас послушать друг друга, проанализировать свой собственный опыт, сделать правильные выводы для того, чтобы наша общая соборная работа в области религиозного образования была успешной. Помогай вам во всем этом Господ! С праздником!» — сказал в завершение святейший владыка.

Сразу после патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя и на других площадках в столице началась работа секций XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Работа форума продлится до 31 января.

30 января в Государственной Думе ФС РФ в рамках Чтений состоятся VII Рождественские Парламентские встречи. 31 января и 1 февраля в Москве пройдут торжества, посвященные 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и избрания святейшего патриарха Кирилла.