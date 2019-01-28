Биопродукты появятся в российских магазинах

16:28, 28 января 2019, ПАИ

В России на полках магазинов появятся натуральные биопродукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а понятие качества продуктов питания закрепят в законе. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева, который курирует агропромышленный комплекс.

Вопрос обсуждался 25 января на заседании межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года.

Алексей Гордеев поручил определить перечень продуктов, обогащенными витаминами и микроэлементами. Такие продукты должны в первую очередь поступить на полки магазинов.