Пять лет колонии получил житель Нижегородской области за мошенничество в Пскове

17:02, 28 января 2019, ПАИ

В Пскове житель Нижегородской области получил пять лет колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В декабре 2017 года 39-летний мужчина украл документы, принадлежащие крупному промышленному предприятию Нижнего Новгорода. После этого, с их помощью он выдал себя за представителя компании и заключил с предприятием Пскова договор на поставку товаров. Мужчина подделал платежные документы и через транспортную компанию перевез товар с завода-изготовителя в гараж одного из городов Нижегородской области. Ущерб составил более 9 млн рублей.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, в особо крупном размере).

Приговор суда не вступил в законную силу.