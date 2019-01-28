Власти Псковской области продолжат поддерживать ветеранов и участников Великой Отечественной войны

17:05, 28 января 2019, ПАИ

Сегодня, 28 января, в Городском культурном центре Пскова состоялся традиционный торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города с 75-летием события поздравил его заместитель Николай Цветков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Вся страна, вся Псковская область отмечает этот день со слезами на глазах. Это день горечи, славы и мужества. Эти 900 дней — голод, холод, метроном, незакрывающиеся заводы, музеи и театры — это символы героизма и мужества наших ленинградцев. Низкий вам поклон и спасибо за все, что вы сделали для всех поколений советских и российских детей», — сказал Николай Цветков и пожелал присутствующим сил, бодрости, энергии, любви родных и близких.

Вице-губернатор отметил, что сейчас в Псковской области проживает более 300 жителей блокадного города и 9 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». «Несмотря на трудности бюджета, по решению губернатора Михаила Ведерникова администрация Псковской области продолжит оказывать весь комплекс помощи и поддержки ветеранам, в том числе блокадникам», — подчеркнул он.

В частности, в этом году продолжится программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Свои жилищные условия в рамках этой программы уже улучшили 134 жителя блокадного Ленинграда. Кроме того, сохранится ежегодная единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей ко Дню Победы. Сохранена и льгота по проезду в городском и пригородном транспорте, продолжается практика оздоровления ветеранов в санаториях.

Кроме того, администрация области продолжит всестороннее поддерживать, в том числе с помощью грантов, Псковскую областную общественную организацию «Блокадники Ленинграда». В рамках торжественного приема Николай Цветков вручил отдельным участникам встречи Благодарственные письма губернатора области за активное участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Поздравления в адрес блокадников также прозвучали от имени руководства города Пскова.

Военная блокада города Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. По разным данным за годы блокады погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Большая часть горожан умерла от голода. За массовый героизм и мужество людей городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — является Днем воинской славы России.