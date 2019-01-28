Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки

17:32, 28 января 2019, ПАИ

14 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима проведет 56-летний мужчина цыганской национальности за действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней девочки, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что в декабре 2017 года он в нетрезвом состоянии заманил 10-летнюю девочку в помещение бани, принадлежащей его знакомым, где нанес ударил её руками и кочергой, вынуждая раздеться, после чего прикасался своим языком к ее половым органам. Хозяйка бани неожиданно вернулась домой и спасла ребенка от издевательств со стороны рецидивиста.

Следствие установило, что в 1981 году житель Псковского района уже был осужден за групповое изнасилование несовершеннолетней, а в 2002 году - за убийство. Также в его списке ранее совершенных преступлений – хулиганство, нарушение правил хранения взрывчатых веществ, дача взятки, нанесение побоев, уничтожение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия и незаконное хранение оружия. В общей сложности ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы продолжительностью 19 лет.

Псковский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.