О вреде наркотиков рассказали полицейские членам псковского «Воркаут центра»

21:34, 28 января 2019, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели встречу с членами регионального «Воркаут центра», на которой обсуждалась важная тема участия молодёжи в формировании антинаркотического мировоззрения среди сверстников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, полицейские рассказали собравшимся о новых формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, негативном воздействии запрещенных препаратов на организм человека.

Они также напомнили об установленной законодательством ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Стражи порядка пожелали ребятам, которые отдают предпочтение спорту и здоровому образу жизни, всегда следовать своим принципам и при любых обстоятельствах уметь сказать твердое «нет!» такой беде современности как наркомания!