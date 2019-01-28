Рейд по пожарной безопасности прошёл в Пскове

19:35, 28 января 2019, ПАИ

28 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову совместно с заместителем председателя Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» провели профилактический рейд, направленный на разъяснение гражданам мер пожарной безопасности в быту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейд проходил в связи с устоявшимися низкими температурами и в целях предупреждения пожаров на территории Пскова.

В ходе него был осуществлен обход домовладений по улицам Торфяной, Мичуринской, Ленинградскому и Киевскому переулкам. Кроме того, сотрудники распространили листовки.

Специалисты провели с жителями инструктажи по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в зимний период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, электрических приборов, и действий при обнаружении пожара. Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей.

Гражданам также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, порядок сообщения о пожаре, разъяснили способы раннего обнаружения возгорания.