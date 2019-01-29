Установить ограждение возле маевской школы требует новосокольническая прокуратура

09:39, 29 января 2019, ПАИ

Новосокольническая прокуратура требует установить на территории МБОУ «Маевская средняя школа» сплошное периметровое ограждение, препятствующее свободному проезду транспорта и несанкционированному доступу граждан в нерабочее время. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомстве отметили, что отсутствие ограждения отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

В этой связи прокурор района направил в суд заявление об обязании администрации Новосокольнического района и школы оградить территорию. Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления и образовательное учреждение возложены соответствующие обязанности.