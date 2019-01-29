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Общество

Обязательную установку счётчиков тепла в новостройках сохранят в России

Обязательная установка в новостройках индивидуальных счетчиков тепла будет сохранена. Несмотря на разногласия в ведомствах по этому вопросу, Правительство пока не поддержало инициативу по отказу от них, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Виталия Мутко.

Там напомнили, что поквартирные счётчики тепла по закону должны устанавливаться в новых домах с 2012 года. «Обязательность установки предусмотрена законодательством. Иной позиции по этому вопросу у нас на данный момент нет», — подчеркнули в аппарате.

Инициатором отмены установки таких счётчиков ранее выступил Минстрой, назвав меру экономически неэффективной. В Минэнерго идею поддержали заявив, что нередко цена обслуживания приборов выше экономии от их применения.

Однако в Минэкономразвития инициативу посчитали шагом назад, так как отказ от счётчиков лишит граждан мотивации следить за потреблением тепла, а значит, энергоэффективное строительство не будет развиваться.

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