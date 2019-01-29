Фотолетопись блокадного Ленинграда могут увидеть в небе жители Псковской области

09:34, 29 января 2019, ПАИ

К 75-летию снятия блокады Ленинграда Музей Победы запустил уникальный проект «Цифровое небо Победы». Благодаря технологии дополненной реальности «небесная» экспозиция загорелась над всей Россией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, фотолетопись блокадного Ленинграда могут увидеть и жители Псковской области.

На «небе» можно будет увидеть редкие кадры фотохроники блокадного города. Их оригиналы 25 января были представлены в Музее Победы на выставке «900 дней мужества». Это около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции «Великие испытания – великая Победа». Снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС - Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова - созданы в блокадном кольце и на передовых позициях.

Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Многие фотосвидетельства представлены впервые.

Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать в AppStore приложение SpheroidUniverseAR для смартфонов с операционной системой iOS или загрузить в Google Play одноименное мобильное приложение для смартфонов на базе Android.