Число заболевших ОРВИ в Псковской области увеличилось на 24%

10:53, 29 января 2019, ПАИ

С 21 по 27 января 4 тыс. 261 житель Псковской области заболел ОРВИ. Ка сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость повысилась относительно предыдущей недели на 24%, что выше недельного эпидемического порога на 9,1%. В Пскове ОРВИ выявили у 2015 человек, количество заболевших увеличилось на 13,5%, эпидпорог превышен на 6,5%.

За минувшую неделю госпитализированы 93 человека. По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов остается на среднем уровне. За неделю обследованы 35 больных с признаками ОРВИ, у 7 обследуемых диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у 4 - А несубтипированные вирусы, у 1 – парагрип, у 1 - А (H3N2), у 2 - вирус другой этиологии.