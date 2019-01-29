Ветеранов-блокадников с юбилейной датой поздравили депутаты Псковской гордумы

16:47, 29 января 2019, ПАИ

28 января депутаты Псковской городской Думы поздравили ветеранов-блокадников, живущих в Пскове, с 75-летием полного снятия блокады Ленинграда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил Зинаиду Пушкареву и Евгению Башкирову с памятной датой. «Мы гордимся такими героями, как вы. Ваша жизнь служит примером подрастающему поколению, и мы будем чтить ваш подвиг, а те события, к которым вы причастны, останутся в нашей памяти навсегда», - отметил Владимир Воробьев и вручил ветеранам цветы и подарки.

Также в этот день слова поздравления в адрес ветеранов Лидии Сорокиной и Людмилы Блиновой прозвучали от депутата гордумы Сергея Колосова. Выразили свою благодарность и поздравили ветеранов также депутаты Елена Полонская, Григорий Турчин, Константин Болотин, Денис Иванов, Любовь Николаева.

Всем ветеранам-блокадникам были вручены поздравительные адреса главы Пскова Ивана Цецерского, цветы и подарки.

Кроме того, в этот день отмечали юбилей ветераны войны, труженики тыла — 95 лет Екатерина Кузьмина и 90 лет Татьяна Иванова. Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев пожелал именинницам крепкого здоровья, бодрости духа и поблагодарил за мирное небо над головой.