«Ледовые забавы» для молодежи состоятся в Пскове 16 февраля

13:21, 29 января 2019, ПАИ

16 февраля в Пскове состоится бесплатное массовое катание на коньках для молодёжи — «Молодежные забавы», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

Катание пройдет в 15:00 в спортивном комплексе «Ледовый дворец» (Балтийская, 11). Приходить на «Ледовые забавы» необходимо со своими коньками, но их можно взять на прокат в Ледовом дворце (прокат коньков — 130 рублей). Напомним, для участников действует возвратное ограничение: 14-30 лет.

В связи с вместимостью площадки, количество мест ограничено. Для записи на «Ледовые забавы» необходимо указать ФИО, возраст и номер телефона.

Записаться можно в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» — «Ледовые забавы»