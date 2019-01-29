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Общество

«Ледовые забавы» для молодежи состоятся в Пскове 16 февраля

16 февраля в Пскове состоится бесплатное массовое катание на коньках для молодёжи — «Молодежные забавы», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре. 

Катание пройдет в 15:00 в спортивном комплексе «Ледовый дворец» (Балтийская, 11).  Приходить на «Ледовые забавы» необходимо со своими коньками, но их можно взять на прокат в Ледовом дворце (прокат коньков — 130 рублей). Напомним, для участников действует возвратное ограничение: 14-30 лет. 

В связи с вместимостью площадки, количество мест ограничено. Для записи на «Ледовые забавы» необходимо указать ФИО, возраст и номер телефона. 
Записаться можно в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» — «Ледовые забавы»

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