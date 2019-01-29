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Культура

Тактильно-звуковую мнемосхему объектов установили в Псковском кремле

В Псковском кремле установили тактильно-звуковую мнемосхему с объектами Кремля в рамках проекта «Доступная среда». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, посетителям с ограниченными возможностями станет более доступна информация о Кремле и будет проще ориентироваться в объектах, расположенных на его территории.

«Мнемосхема решает сразу несколько задач. Объекты Кремля можно потрогать, они объемные. Все они снабжены подписями на трех языках: русском, английском и Брайля. Схема еще и звуковая. Нажав кнопку у объекта можно услышать объяснение, записанное голосом диктора», - отметили в музее.

Псковскому музею предстоит благоустроить площадку у мнемосхемы и отрегулировать работу звукового модуля.

Напомним, что приобрести макеты и другое специальное оборудование стало возможным благодаря федеральной программе «Доступная среда» общей стоимостью 2,7 млн рублей. Перечень согласован с комитетом Псковской области по социальной защите и Всероссийским обществом инвалидов.

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