Творческая встреча по итогам пленэра памяти Петра Оссовского пройдёт в Пскове

12:56, 24 сентября 2026, ПАИ

Творческая встреча по итогам работы пленэра «Памяти художника Петра Оссовского» пройдёт в библиотеке имени Курбатова в Пскове. Мероприятие состоится в актовом зале 25 сентября в 18:00, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Гостями встречи станут руководитель пленэра, вице-президент Международного альянса стратегических проектов БРИКС Евгений Ефремов, председатель регионального отделения Творческого союза художников России Сергей Каримов, народный художник Республики Мордовия, академик Российской академии художеств Иван Щанкин, заслуженный художник Республики Чувашия, академик РАХ Александр Фёдоров.

Участники встречи расскажут об основной теме пленэра, о роли Петра Оссовского в своём творчестве, а также покажут некоторые картины, написанные на Псковской земле.

Пленэр «Памяти художника Петра Оссовского» проходит в Пскове и Изборске с 21 по 27 сентября. Организаторы – Международный альянс стратегических проектов БРИКС при поддержке правительства Псковской области, Псковское отделение ТСХР, Московская областная общественная организация «Союз художников».

Это первый тематический проект памяти художника, проходящий в регионе.