Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере стартуют в этом году

10:06, 30 января 2019, ПАИ

В этом году в России стартуют пробные ЕГЭ по информатике на компьютере, пишет газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор.

Ведомство планирует внедрить экзамены в новой форме в 2022 году, для этого уже готовятся технологические решения. Проекты моделей заданий также находятся в стадии разработки.

Новая форма экзамена будет проходить «широкое общественно-профессиональное обсуждение» и апробацию, уточнили в Рособрнадзоре. Модель может быть предложена для использования в системе единого государственного экзамена после того, как появится уверенность в наличии инфраструктуры, обеспечивающей равные условия участникам ЕГЭ во всех регионах.

Напомним, сегодня ЕГЭ по информатике, как и по другим предметам, школьники сдают письменно на бланке.