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Общество

5 тысяч рублей заплатит невельчанин за фиктивную регистрацию иностранца

На 5 тысяч рублей оштрафовали 61-летнего жителя Невельского района за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В судебном заседании было установлено, что 12 октября 2018 года осужденный внес недостоверные сведения о месте пребывания иностранного гражданина, указав адрес места его регистрации, зная, что последний по указанному им адресу проживать не будет.

Мировой судья судебного участка №20 Невельского района признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

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