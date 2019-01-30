10 тысяч рублей штрафа получил гражданин Грузии за попытку незаконно пересечь границу в Невельском районе

15:43, 30 января 2019, ПАИ

В Невельском районе гражданин Грузии получил 10 тысяч рублей штрафа за попытку незаконно пересечь границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Нарушителя задержали сотрудники пограничного наряда «Дозор» 24 октября в поселке Лобок Невельского района в поезде «Брест – Санкт-Петербург». На допросе мужчина пояснил, что ехал к своей знакомой, которая проживает в Санкт-Петербурге. Из-за того, что российская виза оформляется долго, гражданин Грузии решил незаконно поехать в Россию транзитом через Белоруссию без визы. Выяснилось, что гражданин Грузии в кассе Тбилиси приобрел авиабилет на рейс «Тбилиси – Минск». 23 октября мужчина прибыл в аэропорт Минска, где в тот же день его родственница приобрела ему билет на поезд «Брест – Санкт-Петербург». После задержания мужчину заключили под стражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ. Обвиняемый полностью признал себя виновным в совершении указанного преступления, раскаялся в содеянном.