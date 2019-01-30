Псковская область подпишет с Минприроды соглашение об участии в программах нацпроекта «Экология»

15:07, 30 января 2019, ПАИ

Псковская область подпишет с Минприроды соглашение об участии в программах нацпроекта «Экология», сообщил на встрече с активом Порховского района и. о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что в состав нацпроекта, в том числе, входит программа «Чистая страна», в которой принимает участие и Псковская область. После подписания соглашения ориентировочно в апреле будет подана предварительная заявка на выделение средств в объеме около 1 млрд. Эти деньги, в том числе, планируется направить на строительство двух экотехнопарков, которые должны появиться в регионе к 2021 году. «Силами субъекта такие дорогостоящие проекты реализовать тяжело, поэтому мы вынуждены обращаться за федеральной помощью. Благодаря этим нацпроектам есть реальная возможность получить поддержку и построить экотехнопарки», - сказал Сергей Грахов.

Он добавил, что после строительства современного комплекса по обращению с ТКО, как и обещал губернатор области Михаил Ведерников, полигон в Порховском районе будет закрыт.