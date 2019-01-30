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Общество

Сбор батареек организуют в местах массового скопления людей в Псковской области

Сбор использованных батареек планируется организоваться в местах массового скопления людей в Псковской области, заявил и. о. председателя Комитета региона по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече с активом Порховского района по обсуждению ситуации с утилизацией ТКО 30 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это экономически выгодно и эффективно, когда есть массовость», – сказал Сергей Грахов.

Он обратил внимание на то, что в Европе стоят автоматы, которые при сдаче батареек выдают чек, например, на скидку в магазинах, но заметил, что в Псковской области сначала нужно развить культуру обращения с отходами.

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