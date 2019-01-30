Сергей Грахов поддержал проведение «глобального субботника» по уборке несанкционированных свалок

17:39, 30 января 2019, ПАИ

И. о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов на встрече с населением в Порхове сегодня, 30 января, поддержал проведение «глобального субботника» по уборке несанкционированных свалок, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Он также озвучил идею о запуске пилотного проекта по раздельному сбору мусора.

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев подчеркнул, что проблема с мусором общая и нужно её решать сообща. Он призвал всех «жить дружно», а «депутатам всех фракций собраться не на митингах, а в кабинетах и решить всё «в нормальной форме». Геннадий Григорьев предложил запустить в Порховском районе пилотный проект по несанкционированным свалкам и привлечь к нему регионального оператора. Он призвал граждан сообщать о несанкционированных свалках и навести чистоту в районе.