Соревнования по гребле хотят приурочить к Ганзейским дням в Пскове

16:24, 30 января 2019, ПАИ

Провести соревнования по гребле хотят городские власти во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Об этом было объявлено сегодня, 30 января, во время рабочего выезда главы Пскова Ивана Цецерского, представителей Псковской городской Думы и администрации города, в ходе которого были осмотрены предполагаемые места размещения ремесленных рядов Ганзе-2019.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, соревнования по гребле на байдарках предложил провести во время Ганзы-2019 начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов. «В Пскове хорошо развит этот вид спорта, да и гребцов у нас хватает», - добавил он.

Глава города поддержал его предложение и добавил, что в результате Ганзейские дни в Пскове станут «ещё более насыщенными». В качестве примера Иван Цецерский привел проведение подобных мероприятий во время Ганзы-2017 в Голландии. «Там были соревнования гребных экипажей, и гостей такое мероприятие очень впечатлило», - поделился глава города, и выразил надежду, что соревнования по гребле во время Ганзы-2019 будут нести ещё и спортивную составляющую.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.