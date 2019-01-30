Компенсацию расходов по взносам на капремонт в Псковской области смогут получать и инвалиды

17:48, 30 января 2019, ПАИ

Изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» одобрил комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительной записке к закону, вступивший в силу с 1 января федеральный закон от 29 июля 2018 года № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» предусматривает предоставление компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет, не только проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, но проживающим в составе семьи, состоящей из неработающих инвалидов I и (или) II групп. Законопроектом устанавливается названная мера социальной защиты для совместно проживающих в составе семьи граждан, достигших возраста семидесяти лет и более, и неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Указанная мера социальной защиты инвалидов направлена на реализацию принципов социальной справедливости и равенства при осуществлении правового регулирования вопросов предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт определенным категориям граждан.

Докладчик по вопросу, представитель прокуратуры Псковской области также отметил, что на реализацию этого законопроекта будут выделятся деньги из средств федерального бюджета.