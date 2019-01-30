Новый транспортно-пересадочный узел для городских автобусов построят в Пскове

16:47, 30 января 2019, ПАИ

Проект постановления администрации Псковской области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы» поддержали члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое состоялось сегодня, 30 января.

И. о. руководителя областного комитета по транспорту Игорь Сильченков рассказал парламентариям, что в госпрограмму включили мероприятия по строительству нового транспортно-пересадочного узла: стоянки для отстоя городских автобусов на окраине Пскова. «В конце года было принято решение по распределению муниципальных маршрутов на региональном уровне, и это тоже затронуло нашу госпрограмму по развитию транспорта», - добавил он, отметив, что «главные цифры идут в сторону увеличения».

Представитель администрации региона добавила, что «изменения в программу действительно будет необходимо вносить, иначе финансирование из федерального бюджета может пройти мимо».