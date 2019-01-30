Одностороннее движение по улице Школьной в Пскове вводится с 1 февраля

17:57, 30 января 2019, ПАИ

С 1 февраля в Пскове на улице Школьной на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Набат вводится односторонне движение автотранспорта, которое будет осуществляться по направлению от улицы Олега Кошевого в сторону улицы Набат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета

Администрация муниципалитета обращает внимание автовладельцев на то, что въезд на улицу Школьная со стороны улицы Набат теперь запрещен и просит внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаком на данном участке.