Ситуацию со строительством нового кладбища обсудили участники совещания в Пскове

17:47, 30 января 2019, ПАИ

Сегодня, 30 января, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание, посвященное вопросу строительства второй очереди кладбища «Крестовское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В работе совещания приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Валентина Зубова, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, представитель Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры, начальник отдела по земельным отношениям по городу Пскову комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Елена Умникова, и. о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова Павел Андреев и руководство подрядной организации ООО НПФ «Энергоальянс».

Как пояснили представители подрядчика, работы по строительству не начинались, так как в конкурсных документах были выявлены несоответствия. Однако, по словам руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольги Милонаец, обозначенные подрядчиками вопросы могли бы быть решены до создания проблемной ситуации.

В настоящее время контракт с подрядчиками разорван администрацией города в одностороннем порядке. Кроме того, необходимо прояснить ряд вопросов с природоохранной прокуратурой.

Глава Пскова подчеркнул особую важность решения данного вопроса и призвал всех участников совещания к конструктивному взаимодействию. Он также поставил руководству администрации города задачу в ближайшие две недели найти и предоставить ему все возможные варианты, реализация которых поможет урегулировать возникшую проблему.

Иван Цецерский предупредил, что в обратном случае вопрос будет вынесен на очередную сессию Псковской городской Думы со всеми вытекающими последствиями.