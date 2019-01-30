Жителям Великих Лук напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:56, 30 января 2019, ПАИ

30 января в рамках проведения на территории Псковской области месяца безопасности детей сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки совместно с сотрудниками территориального управления города Великие Луки Комитета по социальной защите Псковской области осуществили профилактический рейд в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе рейда были распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, проведены беседы с многодетными семьями.

Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснены положительные стороны наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.