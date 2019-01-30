Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам

20:18, 30 января 2019, ПАИ

В январе этого года спортсмены Псковского филиала Академии ФСИН России третий раз завоевывают «золото» на областных соревнованиях по лыжным гонкам, которые сначала состоялись в Островском, затем – Невельском, а теперь – Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

На этот раз в соревнованиях принимали участие 72 спортсмена из Пскова, Великих Лук, Печор, Куньи, Острова и Струг Красных. Гонки проводились по 14 возрастным группам среди юношей, девушек, мужчин и женщин – от 1952 до 2008 годов рождения.

Первое место среди юниоров на дистанции 10 км коньковым стилем занял курсант Псковского филиала академии Никита Михайлов, третьим в этой категории стал курсант Кирилл Бобылев.

Победители и призеры были награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и памятными медалями.

Отметим, что в общей копилке наград за январь 2019 года у Никиты Михайлова и Кирилла Бобылева – четыре золотые и две бронзовые медали.