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Общество

Путин подписал Указ о грантах Президента на развитие гражданского общества

Владимир Путин подписал Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Об этом говорится на официальном сайте Администрации Президента России.

Указ закрепляет основные положения системы грантовой поддержки некоммерческих организаций. Такая поддержка оказывается с 2006 года. В 2017 году создан её единый оператор – Фонд президентских грантов.

Гранты выделяются по результатам конкурсов, которые проводятся не реже двух раз в год фондом под руководством координационного комитета, образованного Указом Президента № 137 от 3 апреля 2017 года.

30 января 2019 года состоялось заседание координационного комитета, на котором определены условия и сроки проведения ближайших конкурсов.

Заявки от некоммерческих организаций на участие в конкурсах на предоставление грантов в 2019 году будут приниматься с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 31 июля.

На предоставление грантов Президента на развитие гражданского общества в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов предусмотрено по восемь миллиардов рублей ежегодно.

Подробная информация о проведении конкурсов доступна на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф

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