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Общество

Топилин посоветовал российским чиновникам думать прежде, чем говорить

Российские чиновники должны сначала думать, а потом говорить. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает РИА Новости.

Так министр прокомментировал инциденты с некорректными высказываниями федеральных и региональных чиновников. По его словам, это вопрос поведения и ощущения — что надо говорить и где. «Нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и все. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что 26 января глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей. Позже она пояснила, что свое мнение основывала на личном опыте, и в ее жизни не получалось все быстро и само.

А 24 января спикер Новгородской областной думы Елена Писарева сочла верным установление выплат по рождению первенца только жительницам региона в возрасте не старше 29 лет. «Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — заявила она.

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