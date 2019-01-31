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Общество

Осужденные себежской колонии получили средства реабилитации по требованию прокурора

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях добилась обеспечения средствами реабилитации осужденных инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в ИК-6 в Себежском районе отбывают наказания двое инвалидов. Индивидуальными программами реабилитации им определены мероприятия медицинской реабилитации, в том числе по протезированию и ортезированию. Один из осужденных нуждался в предоставлении опорной трости, регулируемой по высоте, обуви на протез и ортопедической, а также модульном протезе бедра; второй - в ортезах нижних конечностей, ортопедической обуви, опорной трости, подлокотных костылях. При этом администрация исправительного учреждения длительное время не принимала мер по исполнению индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

В этой связи прокурор обратился в Себежский районный суд с исковыми заявлениями об обязании администрации колонии принять необходимые меры по реализации прав осужденных на социальное обеспечение. Требования прокурора суд удовлетворил, в настоящее время решение исполнено.

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