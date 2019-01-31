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Общество

Методика оценки бедности изменится в России

Росстат планирует изменить методику оценки бедности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруд.

Как пояснили в ведомстве, в новой методике предлагается расширить выборку респондентов, куда включат, к примеру, женщин с детьми до 6 лет. Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева пояснила, что женщины с детьми до шести лет находятся в группе риска по бедности.

По словам Татьяны Малевой, сегодня в России соцподдержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту. Она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем происходит резкое снижение доходов семьи.

Эксперт считает, что модернизация методики может повысить общий показатель числа бедных в стране.

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