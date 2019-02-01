Началась церемония вручения премии «Народное признание – 2018»

18:38, 01 февраля 2019, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина стартовала торжественная церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в зале присутствуют представители руководства Псковской области и города Пскова, депутаты различных уровней, директора предприятий региона, общественники, группы поддержки финалистов премии.

Церемония, по традиции, будет содержать элементы шоу. Тема «В Пскове хорошо» стала сквозной для сегодняшнего мероприятия.

Премия по итогам 2018 года присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие» и «#Команда2018». Всего в оргкомитет награды были поданы 111 заявок. Все претенденты на премию участвовали в первом туре голосования на сайте Псковского агентства информации. По это итогам были определены тройки финалистов в каждой номинации, которые вышли во второй тур.

Победитель определялся путём сложения голосов, которые были поданы во втором туре на сайте Псковского агентства информации, и голосов жюри, в состав которого входили 12 экспертов. Голос члена жюри равен 3% от общего числа, набранных всеми финалистами в номинации во втором туре народного голосования.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».