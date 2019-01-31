Ребёнок и две женщины пострадали в ДТП на псковских дорогах 30 января

11:06, 31 января 2019, ПАИ

30 января на территории Псковской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в 7:30 на 6-м километре автодороги Псков - Изборск - граница с Эстонией в Псковском районе автомобиль Mitsubishi-ASX под управлением 36-летней женщины сбил 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода перед близко движущейся автомашиной. В результате ДТП пешехода с полученными травмами госпитализировали.

В 13:00 в Пскове у дома 20 на улице Коммунальной неустановленный автомобиль ехавший в направлении улицы Максима Горького, врезался в стоящую на запрещающий сигнал светофора машину, которая тоже пока не установлена. В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка одного из автомобилей, которая с полученными травмами самостоятельно обратилась в травмпункт Пскова, ей госпитализация не потребовалась.

В 14:10 в Пскове у дома 40 на улице Вокзальной 56-летний водитель автобуса Mercedes-Benz при выезде с Привокзальной площади при повороте налево применил резкое торможение, из-за чего упала 58-летняя пассажирка, которую с травмами доставили в больницу.