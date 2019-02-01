«Русские витязи» победили в номинации «Событие» премии «Народного признания-2018»

19:51, 01 февраля 2019, ПАИ

Российская пилотажная группа «Русские витязи» удостоена общественной премии Псковской области «Народное признание-2018» в номинации «Событие». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 1 февраля, в ходе церемонии награждения в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина победителей поздравила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Она сказала, что с годами интерес к премии не ослабевает, "Народное признание" набирает обороты и становится все интереснее. Вице-губернатор поблагодарила всех номинантов за энергию и поступки. "Помните, выше народного признания ничего не может быть", - заявила Вера Емельянова.

Вера Емельянова вручила «Русским витязям» статуэтку премии, диплом и сертификат на приобретение изделия в ювелирной сети «585/Золотой».

Для получения награды для «Русских витязей» на сцену поднялся начальник Пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев. Он отметил, что эта награда будет передана пилотажной группе и поблагодарил всех, кто отдал свой голос за "Русских витязей". Валерий Бартенев заверил, что подобные мероприятия в области будут продолжены. Он также сообщил, что 23 февраля будет дан старт проекту "Сирийский перелом": с Казанского вокзала Москвы отправится поезд с техникой, изъятой у сирийских боевиков. 5 мая он будет в Пскове, 6 мая - в Великих Луках.

Напомним, что победители премии определялись путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования на сайте ПАИ, и членов жюри. На сайте ПАИ «Русские витязи» набрали 401 голос, им отдали предпочтение восемь членов жюри, каждый голос которого равен 3% от общего числа, отданных в номинации. В сумме пилотажная группа получила результат — 706,04.

В тройку лидеров также вошли «Пушкинский бал» (344 голоса на сайте ПАИ и 1 голос жюри, в сумме – 382,13) и Турнир по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT: Кубок губернатора 2018» (526 голосов на сайте ПАИ и 3 голоса жюри, в сумме – 640,39).

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

В этом году премия присуждается в 12 номинациях, в них поступили 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».