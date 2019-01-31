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Общество

Игорь Сильченков: Принимаемые областными властями меры позволили стабилизировать ситуацию в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Принимаемые администрацией Псковской области и лично губернатором Михаилом Ведерниковым меры по финансовому оздоровлению ГППО «Псковпассажиравтотранс» позволили стабилизировать ситуацию на предприятии и снизить задолженность по налогам и сборам на 98 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков, выступая с докладом об организации пассажирских перевозок в рамках парламентского часа на 28-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  Игорь Сильченков напомнил, что предприятию были проавансированы субсидии на сумму 183 млн 895 тыс. рублей. Он подчеркнул, что полученная поддержка позволила выплатить зарплату в установленные сроки, в настоящее время зарплата выплачивается во время.

Кроме того, проинформировал Игорь Сильченков, если в августе в среднем в день не выполнялись 93 рейса, то с ноября количество сорванных рейсов не превышает 50.

Докладчик отметил, что на финансово-экономическом состоянии Псковпассажиравтотранса отражаются многие факторы, в том числе и ежегодный рост стоимости топлива. Обратил он внимание и на высокий процент износа имеющейся у предприятия техники.

Игорь Сильченков сообщил, что в настоящее время общая кредиторская задолженность Псковпассажиравтотранса составляет  более 450 млн. рублей, из которых более 314 млн. рублей – долг по налогам и страховым взносам,  свыше 13 млн рублей – за горюче-смазочные материалы, более 22 млн рублей – перед поставщиками запасных частей и материалов.

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