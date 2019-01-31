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Общество

Инвалиды в Псковской области смогут получать компенсацию расходов по взносам на капремонт

Депутаты Псковского областного Собрания приняли изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» в ходе 28-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая проходит сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительной записке к закону, вступивший в силу с 1 января федеральный закон от 29 июля 2018 года № 226-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» предусматривает предоставление компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет, не только проживающим в составе семьи, состоящей лишь из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, но проживающим в составе  семьи, состоящей из неработающих инвалидов I и (или) II групп. Законопроектом устанавливается названная мера социальной защиты для совместно проживающих в составе семьи граждан, достигших возраста семидесяти лет и более, и неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Указанная мера социальной защиты инвалидов направлена на реализацию принципов социальной справедливости и равенства при осуществлении правового регулирования вопросов предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт определенным категориям граждан.

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