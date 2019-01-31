Три признака нарушения земельного законодательства установил псковский Росреестр в январе

19:54, 31 января 2019, ПАИ

В январе государственные инспекторы по использованию и охране земель регионального Росреестра провели 18 административных обследований объектов земельных отношений в Псковской области. Как сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате изучения состояния и способов использования земельных участков специалисты выявили и зафиксировали три признака нарушения пнкта 1 статьи 26 ЗК РФ - отсутствие документов, удостоверяющих права на земельные участки.

В региональном ведомстве напомнили, что если в ходе административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения последующей проверки, а в случае получения достаточных данных принимается решение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ.