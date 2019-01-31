0
20:36
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
20:13
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
19:56
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
19:32
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
18:04
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
18:02
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
17:21
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
Еще новости
Общество

Три признака нарушения земельного законодательства установил псковский Росреестр в январе

В январе государственные инспекторы по использованию и охране земель регионального Росреестра провели 18 административных обследований объектов земельных отношений в Псковской области. Как сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате изучения состояния и способов использования земельных участков специалисты выявили и зафиксировали три признака нарушения пнкта 1 статьи 26 ЗК РФ - отсутствие документов, удостоверяющих права на земельные участки.

В региональном ведомстве напомнили, что если в ходе административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения последующей проверки, а в случае получения достаточных данных принимается решение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
31 января 2019
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
31 января 2019
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
31 января 2019
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
31 января 2019
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
31 января 2019
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
31 января 2019
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
31 января 2019
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла 1
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
31 января 2019
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах 1

Идет загрузка...