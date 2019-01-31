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Общество

Псковский «Источник плюс» оштрафован за невыплату работнику компенсации за неиспользованный отпуск

Псковское общество с ограниченной ответственностью «Источник плюс» не в полном объеме выплатила работнику расчетные суммы, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск, в день увольнения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

Выявленные нарушения госинспектор установил в ходе внеплановой проверки организации. Данное нарушение трудового законодательства стало основанием для наложения административного штрафа.

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